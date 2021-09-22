Примерно на два месяца должно хватить дог-пакетов для диспенсеров в Мирожском парке Пскова

Она подчеркнула, что 4 тыс. дог-пакетов были закуплены по программе приграничного сотрудничества.

Дог-пакетов для диспенсеров, которые установлены в Мирожском парке Пскова, должно хватить примерно на два месяца. Об этом «Псковской правде» сообщила начальник комитета по реализации программ приграничного сотрудничества и туризму администрации города Кристина Кобызь.

«Мы рассчитываем, что пользоваться ими будут и жители Пскова, и туристы. Думаем, что на октябрь-ноябрь пакетов хватит», – рассказала Кристина Кобызь.

Председатель комитета также сообщила, что дог-пакеты, которые были вложены в диспенсеры во время их установки, разобрали уже в первый день.

По её словам, приобретение диспансеров состоялось в рамках информационной кампании. «Это такой способ осведомления о том, что парки и скверы нужно содержать в чистоте, бережно относиться к территории», – подчеркнула Кристина Кобызь.

Она также отметила, что в перспективе ожидается получение обратной связи от местных жителей.