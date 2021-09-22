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Общество

Примерно на два месяца должно хватить дог-пакетов для диспенсеров в Мирожском парке Пскова

22 сентября 2021 года, 16:53

Дог-пакетов для диспенсеров, которые установлены в Мирожском парке Пскова, должно хватить примерно на два месяца. Об этом «Псковской правде» сообщила начальник комитета по реализации программ приграничного сотрудничества и туризму администрации города Кристина Кобызь.

Она подчеркнула, что 4 тыс. дог-пакетов были закуплены по программе приграничного сотрудничества.

Примерно на два месяца должно хватить дог-пакетов для диспенсеров в Мирожском парке Пскова

Фото из Instagram-аккаунта губернатора региона Михаила Ведерникова

«Мы рассчитываем, что пользоваться ими будут и жители Пскова, и туристы. Думаем, что на октябрь-ноябрь пакетов хватит», – рассказала Кристина Кобызь.

Председатель комитета также сообщила, что дог-пакеты, которые были вложены в диспенсеры во время их установки,  разобрали уже в первый день. 

По её словам, приобретение диспансеров состоялось в рамках информационной кампании. «Это такой способ осведомления о том, что парки и скверы нужно содержать в чистоте, бережно относиться к территории», – подчеркнула Кристина Кобызь.

Она также отметила, что в перспективе ожидается получение обратной связи от местных жителей.

Примерно на два месяца должно хватить дог-пакетов для диспенсеров в Мирожском парке Пскова

Фото из Instagram-аккаунта губернатора региона Михаила Ведерникова

«Хотим послушать, нужны ли такие диспенсеры, целесообразна ли их установка», – подчеркнула Кристина Кобызь.

Как отметила председатель комитета, дальнейшее обслуживание диспенсеров, а также закупку дог-пакетов передадут или Управлению городского хозяйства администрации Пскова, или управляющей компании.

В парке у Мирожского монастыря в Пскове на данный момент установлено 8 диспенсеров с дог-пакетами, включающие в себя пакет, картонный совочек и инструкцию по использованию.

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