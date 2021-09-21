В Пскове появится такси для животных

Сервис зоотакси «Алиса» появится в Пскове. Об этом сообщает Псковское агентство информации. Зоотакси в областном центре заработает с октября. Первая пробная поездка нового такси уже состоялась по маршруту Псков – Плюсса. Такси для животных будет работать как непосредственно в городе, так и по Псковскому району.



Сервис «Алиса» предлагает следующие услуги: перевозка животных по любому адресу; перевозка домашних животных в клинику и обратно, после операций на указанный адрес или на стационар; перевозка умерших животных; доставка кормов и медикаментов по Псковскому району.