В Пскове появится такси для животных

Сервис зоотакси «Алиса» появится в Пскове. Об этом сообщает Псковское агентство информации.
Зоотакси в областном центре заработает с октября. Первая пробная поездка нового такси уже состоялась по маршруту Псков – Плюсса. Такси для животных будет работать как непосредственно в городе, так и по Псковскому району.
Фото Псковского агентства информации
Сервис «Алиса» предлагает следующие услуги: перевозка животных по любому адресу; перевозка домашних животных в клинику и обратно, после операций на указанный адрес или на стационар; перевозка умерших животных; доставка кормов и медикаментов по Псковскому району.
Фото Псковского агентства информации
Как сообщили создатели зоотакси, в машинах будут пледы, пелёнки, хладоэлементы, вода и многое другое. У такси для животных будет своя специальная эмблема и номер телефона. Для удобства клиентов также будет создана группа в социальных сетях. Тестовый график работы сервиса станет известен ближе к октябрю.