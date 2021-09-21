Политика   Экономика   Общество   Культура   Происшествия        
0

Общество

В Пскове появится такси для животных

21 сентября 2021 года, 17:42

Сервис зоотакси «Алиса» появится в Пскове. Об этом сообщает Псковское агентство информации.

Зоотакси в областном центре заработает с октября. Первая пробная поездка нового такси уже состоялась по маршруту Псков – Плюсса. Такси для животных будет работать как непосредственно в городе, так и по Псковскому району.

В Пскове появится такси для животных

Фото Псковского агентства информации

Сервис «Алиса» предлагает следующие услуги: перевозка животных по любому адресу; перевозка домашних животных в клинику и обратно, после операций на указанный адрес или на стационар; перевозка умерших животных; доставка кормов и медикаментов по Псковскому району.

В Пскове появится такси для животных

Фото Псковского агентства информации

Как сообщили создатели зоотакси, в машинах будут пледы, пелёнки, хладоэлементы, вода и многое другое. У такси для животных будет своя специальная эмблема и номер телефона. Для удобства клиентов также будет создана группа в социальных сетях. Тестовый график работы сервиса станет известен ближе к октябрю.

  Подпишись на нас в соцсетях

Другие новости:

До 12 градусов тепла прогреется воздух в Псковской области 22 сентября
Оперштаб разрешил полеты в Турцию и Египет из Пскова
198 семей расселят из аварийного жилья в Пскове
Псковский художник борется с наркотиками с помощью граффити
Раритетный мотоцикл украли у псковича на юге Санкт-Петербурга
Алексеенко, Михайлов и Панченко будут представлять КПРФ в Псковском облсобрании
19 нарушений правил оборота гражданского оружия выявили за неделю сотрудники Росгвардии
«Справедливая Россия» до конца недели определится с новым депутатом Псковской гордумы
В Псковской области завершен ремонт дороги к поселку Дедовичи

Комментарии

Авторизация
No comments
Наводить мосты

Общество
16 сентября 13:09

Наводить мосты

Перспективы сотрудничества России и Германии в сферах образования, науки и культуры обсуждают на международном форуме в ПсковГУ
«Добрый след»

Общество
14 сентября 16:16

«Добрый след»

Руководитель волонтерского лагеря в Самолве рассказала, как встретилась с президентом

Смотри в оба

Общество / Здоровье
13 сентября 14:17

Смотри в оба