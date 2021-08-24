Политика   Экономика   Общество   Культура   Происшествия        
1

Общество / Здоровье

Более 170 тысяч доз вакцины «Совигрипп» поступило в Псковскую область

24 августа 2021 года, 15:30

Большая партия вакцины от гриппа – более 170 тысяч доз «Совигриппа» – прибыла в Псковскую область 23 августа, сообщил губернатор Михаил Ведерников на своей странице в Instagram.

Более 170 тысяч доз вакцины «Совигрипп» поступило в Псковскую область

В настоящее время препараты распределяются по медучреждениям. «С 1 сентября все жители области смогут начать вакцинироваться, а в некоторых районах и раньше – до конца августа», - подчеркнул Михаил Ведерников.

Прививочная компания, по его словам, будет проходить в каждой поликлинике региона до конца года. Предварительной записи для вакцинации от гриппа не требуется.

«Тем, кто привился от коронавируса, необходимо выждать месяц после второго компонента, и только после этого прививаться от гриппа. Одновременно две противовирусные вакцины не применяются», - заключил глава региона. 

  Подпишись на нас в соцсетях

Другие новости:

В Псковской области ослабят ограничения при проведении спортивных мероприятий
Запрет на банкеты в кафе отменят в Псковской области с 1 сентября
Преступления нацистов на территории Псковской области в годы войны признаны геноцидом
В Псковской области скорректируют требования к постояльцам отелей
Родители первоклассников и выпускников в Псковской области смогут присутствовать на линейках 1 сентября
Вход в неизвестную каменную постройку обнаружили археологи на территории Снетогорского монастыря в Пскове
В Псковской области началось шестое заседание по делу об установлении фактов геноцида
Вылет самолёта из Калининграда в Псков задерживается на пять часов
Сентябрь в Псковской области ожидается теплее климатической нормы

Комментарии

Авторизация
Бабулечка
22:24 24.08.2021

Российский политик очень переживает за здоровье псковичей, необходимо пару выходных после прививки от гриппа, скидки в аптеке, 500 рублей студенту за вакцинацию от гриппа, пять тысяч преподавателю, постановление Нестерука об обязательной вакцинации от гриппа. Да, и штрафы...

СЮЖЕТЫ

Китайский коронавирус
Как псковичам защититься во время глобальной эпидемии
На своих двоих

Общество / Здоровье
24 августа 21:48

На своих двоих

О чем говорит внезапная хромота?
Дорога на кладбище

Общество
19 августа 10:48

Дорога на кладбище

Жители псковской деревни не могут добраться до захоронений родственников

Тревожные симптомы

Общество / Здоровье
18 августа 10:41

Тревожные симптомы

С чем могут быть связаны тошнота и кровотечения?