Более 170 тысяч доз вакцины «Совигрипп» поступило в Псковскую область

Большая партия вакцины от гриппа – более 170 тысяч доз «Совигриппа» – прибыла в Псковскую область 23 августа, сообщил губернатор Михаил Ведерников на своей странице в Instagram.

В настоящее время препараты распределяются по медучреждениям. «С 1 сентября все жители области смогут начать вакцинироваться, а в некоторых районах и раньше – до конца августа», - подчеркнул Михаил Ведерников.

Прививочная компания, по его словам, будет проходить в каждой поликлинике региона до конца года. Предварительной записи для вакцинации от гриппа не требуется.

«Тем, кто привился от коронавируса, необходимо выждать месяц после второго компонента, и только после этого прививаться от гриппа. Одновременно две противовирусные вакцины не применяются», - заключил глава региона.