Большая партия вакцины от гриппа – более 170 тысяч доз «Совигриппа» – прибыла в Псковскую область 23 августа, сообщил губернатор Михаил Ведерников на своей странице в Instagram.
Большая партия вакцины от гриппа – более 170 тысяч доз «Совигриппа» – прибыла в Псковскую область 23 августа, сообщил губернатор Михаил Ведерников на своей странице в Instagram.
В настоящее время препараты распределяются по медучреждениям. «С 1 сентября все жители области смогут начать вакцинироваться, а в некоторых районах и раньше – до конца августа», - подчеркнул Михаил Ведерников.
Прививочная компания, по его словам, будет проходить в каждой поликлинике региона до конца года. Предварительной записи для вакцинации от гриппа не требуется.
«Тем, кто привился от коронавируса, необходимо выждать месяц после второго компонента, и только после этого прививаться от гриппа. Одновременно две противовирусные вакцины не применяются», - заключил глава региона.
Российский политик очень переживает за здоровье псковичей, необходимо пару выходных после прививки от гриппа, скидки в аптеке, 500 рублей студенту за вакцинацию от гриппа, пять тысяч преподавателю, постановление Нестерука об обязательной вакцинации от гриппа. Да, и штрафы...