Ливни и грозы пройдут местами в Псковской области 12 августа

Облачная погода с прояснениями ожидается в Псковской области 12 августа. Об этом сообщает официальный Telegram-канал региона со ссылкой на данные областного центра по гидрометеорологии и мониторингу окружающей среды.

В этот день синоптики прогнозируют кратковременные дожди, местами - грозы и ливни. Ветер – западный, умеренный. При грозах возможно усиление ветра.

Температура днем составит от 18 до 23 градусов тепла, ночью – от 10 до 15.

Жителям Пскова также обещают кратковременные дожди и грозу. Максимальная температура днём будет от +21 до +23 градусов, минимальная ночью – от +13 до +15.

От 20 до 22 градусов тепла, кратковременные дожди и гроза прогнозируются в Великих Луках днем. Ночью температура воздуха опустится до +12...+14.