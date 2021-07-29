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Общество / Образование

У Родинской школы в Псковском районе появится пристройка

29 июля 2021 года, 21:18

У Родинской средней общеобразовательной школы в Псковском районе появится пристройка. Об этом во время посещения учебного заведения 29 июля договорились губернатор Михаил Ведерников и первый заместитель председателя Совета Федерации Андрей Турчак, сообщили «Псковской правде» в пресс-службе администрации региона.

Сейчас школу посещают 270 детей, рассчитана она на 350 учеников. Как отметил глава региона, с учетом продолжения тенденции разрастания микрорайона нагрузка на учебное заведение может вырасти.

Михаил Ведерников и Андрей Турчак осмотрели территорию у школы, на которой может быть возведена пристройка, а также физкультурная площадка.

Кроме того, обсуждался капитальный ремонт школьного здания, которое было построено в 1972 году. Андрей Турчак отметил, что по поручению президента все школы, находящиеся в аварийном и ветхом состоянии, должны быть приведены в порядок. В Псковской области насчитывается 70 таких учреждений образования, 30 из которых попали в приоритетный список, в том числе и школа в деревне Родина. По данным и. о. председателя комитета по образованию Псковской области Андрея Ермакова, на проведение работ нужно около 50 млн рублей.

Андрей Турчак призвал оперативно подготовить заявку по Родинской школе, и направить в правительство список всех ветхих и аварийных школ.

Губернатор предложил завершить ремонт к 1 сентября 2022 года, чтобы в год 50-летия школы дети пошли в обновлённое здание. В этой связи он поручил выделить из регионального бюджета деньги на подготовку проектно-сметной документации по ремонту школы и подготовительные работы по возведению пристройки и стадиона.

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