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Экономика

Эксперт рассказала о размерах штрафов за торговлю на псковских рынках без кассы

29 июля 2021 года, 17:21

Какие штрафы грозят псковским предпринимателям за торговлю без применения контрольно-кассовой техники, рассказала главный государственный налоговый инспектор контрольного отдела УФНС России по Псковской области Татьяна Козловская в ходе пресс-конференции в медиацентре Псковского агентства информации 29 июля.

Так, для должностных лиц штраф будет варьироваться от четверти до половины  суммы расчета без применения кассы, но не менее 10 тысяч рублей. Для юридических лиц — от 3/4 до полной суммы расчета без применения кассы, но не менее 30 тысяч рублей.

При этом срок давности привлечения к административной ответственности ровняется одному году. «Если покупателю сегодня не пробили чек, то мы можем в течение года привлечь налогоплательщика к ответственности», - заметила Татьяна Козловская.

Ответственность также предусмотрена за невыдачу чека. Должностные лица могут получить предупреждение или наложение административного штрафа в размере от 1,5 до 3 тысяч рублей, а юридические— предупреждение или наложение административно штрафа в размере от 5 до 10 тысяч рублей. Также предпринимателей могут наказать за выдачу чека с некорректными реквизитами.

Повторное нарушение наказывается строже, отметила спикер. Если сумма расчетов мимо кассы будет превышать один млн рублей, то налоговая дисквалифицирует должностные лица на срок от одного года до двух лет, а юридические лица — на срок до 90 суток.

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