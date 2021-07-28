Псковичи смогут заключить брак дома и в больнице

С 3 августа жители Псковской области смогут подать заявление на регистрацию брака дома или в больнице, сообщает Псковское агентство информации со ссылкой на председателя комитета юстиции региона Сергея Шерстобитова.

По его словам, основанием для проведения регистрации брака с выездом на дом, в медицинскую или иную организацию будут служить особые обстоятельства, указанные в заявлении. Согласно статье 11 Семейного кодекса РФ, особыми обстоятельствами считаются беременность, рождение ребёнка, угроза жизни одной из сторон.

«Данная норма содержит оценочное понятие. По сути, арбитром в этой ситуации будет выступать сотрудник органов ЗАГС, который будет принимать решение относительно того, считать ли заявленные условия особыми, чью просьбу удовлетворить, а кому отказать», - сказал Сергей Шерстобитов и добавил, что такой практики в регионе пока что не было.

В настоящее время объем заявлений спрогнозировать сложно. «Могу предположить, что таких заявлений будет немного, потому что в Пскове есть отремонтированный Дворец бракосочетания. Он отвечает всем необходимым требованиям. И уж точно ни одна квартира не сравнится с убранством дворца», - подчеркнул председатель профильного комитета.