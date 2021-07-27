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Общество

Михаил Ведерников проконтролировал исполнение поручений по подготовке к 300-летию российской прокуратуры

27 июля 2021 года, 20:38

Губернатор Псковской области Михаил Ведерников проконтролировал исполнение данных ранее поручений по подготовке к 300-летию российской прокуратуры, сообщили в пресс-службе администрации региона.

В заседании приняли участие прокурор Псковской области Иван Грибов, руководители профильных управлений и комитетов администраций Пскова и области.

В частности, глава региона обсудил со специалистами варианты благоустройства сквера за зданием областной прокуратуры. Также губернатору рассказали о планах по обустройству общественной территории на берегу реки Великой вдоль улицы Никольской. Здесь предлагают заложить аллею в честь 300-летия прокуратуры России.

Кроме того, обсуждался вопрос об организации кругового движения на перекрестке улиц Кузнецкой, К.Маркса и Плехановский посад. В ближайшее время его рассмотрит комиссия по безопасности дорожного движения города. До момента строительных работ здесь будет организована вертикальная разметка, установлены дорожные знаки в рамках утвержденной концепции.

Кроме того, в рамках празднования 300-летия прокуратуры пройдут соревнования по мини-футболу, волейболу, шахматам.

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