Скончался председатель ТИК Порховского района Сергей Герасимов

Скончался председатель территориальной избирательной комиссии Порховского района Сергей Герасимов. Об этом «Псковской правде» сообщили в пресс-службе Избирательной комиссии Псковской области.

Сергей Герасимов был назначен на пост председателя ТИК с 2007 года.

«Сергей Леонидович останется в наших сердцах надёжным товарищем и мудрым советчиком, всегда готовым прийти на помощь в любой ситуации», - отметили в Избирательной комиссии региона и выразили соболезнования родным и близким.