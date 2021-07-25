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Общество

Скончался председатель ТИК Порховского района Сергей Герасимов

25 июля 2021 года, 21:13

Скончался председатель территориальной избирательной комиссии Порховского района Сергей Герасимов. Об этом «Псковской правде» сообщили в пресс-службе Избирательной комиссии Псковской области.

Скончался председатель ТИК Порховского района Сергей Герасимов

Фото из социальных сетей Избирательной комиссии Псковской области

Сергей Герасимов был назначен на пост председателя ТИК с 2007 года.

«Сергей Леонидович останется в наших сердцах надёжным товарищем и мудрым советчиком, всегда готовым прийти на помощь в любой ситуации», - отметили в Избирательной комиссии региона и выразили соболезнования родным и близким. 

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