Средний возраст жителей Пскова оказался меньше 40 лет

Средний возраст псковичей составляет 39,6 лет. Об этом «Псковской правде» сообщили в Псковстате. Специалисты отметили, что более половины жителей Пскова находятся в трудоспособном возрасте - 119,9 тысяч человек или 57,2%.

Всего на 1 января 2021 года в Пскове проживало 209 тыс. 426 человек или 33,8% от численности населения области. При этом количество женщин превышает численность мужчин в соотношении 54,7% к 45,3%.

Число пенсионеров в городе составляет 24,6% населения или 51,4 тыс. человек. В возрасте до 15 лет насчитывается порядка 38,1 тыс. человек или 18,2% населения. На одну тысячу трудоспособного населения приходится 317,8 детей в возрасте до 15 лет и 429,1 лиц старше трудоспособного возраста.