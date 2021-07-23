Политика   Экономика   Общество   Культура   Происшествия        
1

Общество

Средний возраст жителей Пскова оказался меньше 40 лет

23 июля 2021 года, 14:09

Средний возраст псковичей составляет 39,6 лет. Об этом «Псковской правде» сообщили в Псковстате. Специалисты отметили, что более половины жителей Пскова находятся в трудоспособном возрасте - 119,9 тысяч человек или 57,2%. 

Всего на 1 января 2021 года в Пскове проживало 209 тыс. 426 человек или 33,8% от численности населения области. При этом количество женщин превышает численность мужчин в соотношении 54,7% к 45,3%.

Число пенсионеров в городе составляет 24,6% населения или 51,4 тыс. человек. В возрасте до 15 лет насчитывается порядка 38,1 тыс. человек или 18,2% населения. На одну тысячу трудоспособного населения приходится 317,8 детей в возрасте до 15 лет и 429,1 лиц старше трудоспособного возраста.

  Подпишись на нас в соцсетях

Другие новости:

Гоша Куценко сыграл с псковской теннисисткой в пинг-понг
Псковских бизнесменов приглашают на вебинар о системе быстрых платежей
Изображающее новую каноничность граффити появилось на окраине Пскове
Почти 27 квадратных метров жилья приходится на одного псковича
Конкурс короткометражных фильмов проходит в Пскове 23 июля
Михаил Ведерников поздравил псковичей с Днём города
Праздничный салют состоится в Пскове в честь Дня города
В Пскове состоялась презентация фильма «Плакать нельзя»
Вышел неформальный дневник первого дня кинофестиваля «Западные ворота» в Пскове

Комментарии

Авторизация
Бабулечка.
15:17 23.07.2021

Скоро средний возраст псковича резко скатится вниз из-за губернНестерукГаращенской витаминизации. Никто так и не смог из учёных выделить вирус Ковид 19, но чудоуколом необходимо уколоть народ. Наши чиновники помогают гореизобретателям вакцинки в бизнесе, завозят тысячами доз, ожидают премирование. Но могли бы отказаться от афёры века, как сделали в большинстве регионов России.

Борьба с борщевизмом

Общество / Экология
23 июля 16:16

Борьба с борщевизмом

Пскович пошел войной на ядовитое растение

Пусть меня научат

Общество / Образование
22 июля 08:59

Пусть меня научат

Почему молодежь не стремится работать на предприятиях Псковской области
Водопроводная археология: из-за чего Псков оставили без воды

Общество / Коммуналка
20 июля 15:36

Водопроводная археология: из-за чего Псков оставили без воды