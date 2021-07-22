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Общество

Билеты на Лазерное шоу в Пскове можно получить в обмен на апрельские пригласительные

22 июля 2021 года, 15:25

Пригласительные билеты на Лазерное шоу можно получить только в обмен на апрельские пригласительные. Как сообщили «Псковской правде» в Театрально-концертной дирекции Псковской области, это ограничение введено в связи с большим количеством желающих попасть мероприятие.

Билеты на Лазерное шоу в Пскове можно получить в обмен на апрельские пригласительные

Мультимедийное лазерное шоу будет проходить на территории Довмонтова города Псковского Кремля ежедневно до 27 июля. Мероприятие организовано в рамках Международного кинофестиваля «Западные ворота» и приурочено ко Дню города Пскова.

Псковичам будут показывать 20-минутный анимационный ролик о жизни Великого воина и правителя Руси Александра Невского. Этот свето-лазерный проект создан Театрально-концертной дирекцией совместно со специалистами мультимедийных технологий.

При посещении лазерного шоу псковичей просят соблюдать масочный режим и социальное дистанцирование 1,5 м. Место для просмотра будет обозначено светящейся меткой.

23 июля показ шоу начнется в 23:00, а с 24 по 27 июля - в 22:20 и 23:00.

Детям до 12 лет пригласительные билеты не требуются: они могут пройти в сопровождении взрослых с пригласительными.  

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