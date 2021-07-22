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Общество

В Пскове обустроят пешеходную дорожку к детскому саду на улице Алёхина

22 июля 2021 года, 12:36

В Пскове обеспечат пешеходную доступность детского сада на улице Алексея Алёхина. Речь об этом шла в ходе личного приёма граждан губернатором Псковской области Михаилом Ведерниковым 22 июля, пишет Псковское агентство информации.

Псковичка, обратившаяся к главе региона, рассказала, что у детского сада № 57 «Маленькая страна» нет дороги. Центральный вход один, однако, проезд там очень узкий. Тротуар, ведущий к центральному входу в учреждение, также находится в плохом состоянии. Во время дождя мамам с колясками и детьми не пройти.

Местная жительница попросила оказать содействие в строительстве асфальтированной дороги к центральному входу и благоустройстве прилегающей территории.

Глава администрации города Александр Братчиков отметил, что в сад ходят дети из Пскова и района. Плохая дорога в сад ведет из района. Братчиков предложил разработать проект на строительства проезда в привязке к соседним улицам, при этом обеспечив и пешеходную доступность.

Губернатор в свою очередь заметил, что в лучшем случае проект будет готов к середине следующего года, однако проход родителей с детьми к саду необходимо обеспечить уже сейчас. В связи с этим Михаил Ведерников поручил сделать там пешеходную дорожку.

«Нужно максимально оперативно проектные работы завершить. Средства на проект будут выделены. В этом году начнутся изыскательско-проектные работы», - заключил он.

Также главу региона попросили способствовать восстановлению дворовых территорий многоквартирных домов № 26, № 28, № 30 по улице Алексея Алехина в городе Пскове. Здесь проводились работы по реконструкции тепловых сетей, в ходе которых было нарушено благоустройство прилегающей территории. На сегодняшний день ничего не восстановлено.

По словам Братчикова, двор сделан в рамках ремонта дворовых территорий, заасфальтирован. Работы по строительству теплотрассы еще не завершены и не приняты. Глава городской администрации заверил, что их не примут, пока двор не благоустроят. Михаил Ведерников поручил оптимизировать работу и завершить все до конца августа.

Еще одно обращение касалось ремонта асфальтобетонного покрытия дворовой территории дома № 75 по улице Юбилейной в Пскове. Половина двора здесь заасфальтирована, а вторая - не делалась ни разу. В настоящее время ее засыпали асфальтовой крошкой, однако, во время дождя она перекрывает спуск воды из-за чего во дворе образуются лужи.

Александр Братчиков заявил, что в этом году двор планируется отремонтировать. Губернатор поручил это сделать оперативно – до начала осени и дождей.

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