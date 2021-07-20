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Общество

Скульптурную композицию «Князь Александр Невский с дружиной» для Самолвы презентуют СМИ 21 июля

20 июля 2021 года, 22:26

21 июля в 13:00 на базе Художественного комбината города Химки состоится пресс-показ многофигурной скульптурной композиции группы будущего мемориального комплекса «Князь Александр Невский с дружиной», который будет создан на берегу Чудского озера, в деревне Самолва.

Как сообщили «Псковской правде» в пресс-службе администрации Псковской области, об этом было заявлено 20 июля на совещании по вопросу реализации проекта по строительству монумента, посвященного 800-летию Князя Александра Невского, в деревне Самолва Гдовского района, которое первый заместитель губернатора Псковской области Вера Емельянова и вице-губернатор Василий Осипов совместно с руководителем рабочей группы, заместителем председателя Российского военно-исторического общества Николаем Овсиенко провели с участием представителей Минобороны России.

Скульптор Виталий Шанов представит созданную в глине полноразмерную центральную фигуру мемориала — Александра Невского. А также фигуры спешившихся витязей, изготовленных в бронзе. Затем продемонстрирует процесс формовки и отливки элементов скульптур из бронзы, а также их контрольную сборку. Фигуры скульптурной композиции будут показаны представителям СМИ впервые.

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