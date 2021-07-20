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Культура / Кино

Вход на все мероприятия кинофестиваля «Западные ворота» в Пскове будет бесплатным

20 июля 2021 года, 10:13

Вход на все мероприятия кинофестиваля «Западные ворота» в Пскове будет бесплатным. Об этом «Псковской правде» сообщили организаторы.

Вход на все мероприятия кинофестиваля «Западные ворота» в Пскове будет бесплатным

Однако, зрителям необходимо получить билет. На все мероприятия фестиваля их выдают в кассе филармонии, на кинопоказы — в кинотеатрах «Смена» и «Победа».

На программу в креативном пространстве Loft ведётся запись через Timepade: https://loft60.timepad.ru/events/

Билеты на мастер-классы в Loft будут разыграны в ходе конкурсов, которые проведут информационные партнёры кинофестиваля.

Кинофестиваль пройдёт в Пскове с 22 по 24 июля. В рамках трёхдневной программы запланированы более 50 киносеансов, встречи с известными актерами, режиссерами и продюсерами. 

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