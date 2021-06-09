На кинофестивале «Западные ворота» в Пскове покажут порядка 50 отечественных и зарубежных фильмов

На международном кинофестивале «Западные ворота», который состоится с 22 по 24 июля в Пскове, покажут порядка 50 отечественных и зарубежных фильмов. Об этом «Псковской правде» сообщили организаторы мероприятия.

«Псков давно полюбили кинематографисты. Сколько лент снимались в стенах Псковского кремля, Изборской крепости, Пушкинских горах и других местах этого края! Порой сотни и даже тысячи псковичей выступали в массовых сценах различных кинокартин. Особенно любят эти места многие кинематографисты, родившиеся на псковской земле», - отметили они и добавили, что в рамках фестиваля Псков посетят многие деятели кино.

В этом году фестиваль будет состоять из 9 кинопрограмм, а также встреч, круглых столов, дискуссий и презентаций. Участники будут обмениваться опытом и идеями, обсуждать тенденции развития кинематографа в разных странах.

Главная цель фестиваля - привлечь внимание представителей киноиндустрии к Пскову и Псковской земле, а также укрепить международные связи и контакты.

Организаторы отметили, что стать участником кинофестиваля может каждый желающий. До 25 июня принимаются заявки на участие в программе короткого метра. Анкету уже висит на сайте фестиваля. Работы будет оценивать отборочная комиссиея.