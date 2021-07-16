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Общество

Карантин по АЧС введен в одной из деревень Струго-Красненского района

16 июля 2021 года, 22:08

Карантин по африканской чуме свиней установлен на территории одного из населенных пунктов Струго-Красненского района, сообщили в пресс-службе администрации Псковской области.

Соответствующий указ подписал губернатор Псковской области Михаил Ведерников. Эпизоотический очаг выявлен на территории около дома № 40 в деревне Феофилова Пустынь Новосельской волости. Документом установлена угрожаемая зона, прилегающая к очагу, а также зона наблюдения. Ограничительные мероприятия распространяются на все указанные территории.

С 14 июля на территории ряда муниципалитетов Псковской области введен режим чрезвычайной ситуации регионального характера в связи с эпизоотией АЧС.

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