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Общество

6,7 млн рублей выделены на лесопожарную технику для Псковской области

12 июля 2021 года, 17:03

Глава Правительства Михаил Мишустин подписал распоряжение о выделении Псковской области порядка 6,7 млн рублей. Эти средства выделены на оснащение специализированных учреждений лесопожарной техникой и оборудованием для охраны лесов от пожаров, сообщили «Псковской правде» в пресс-службе администрации региона.

Модернизация специализированных учреждений Псковской области идёт, в том числе, в рамках федерального проекта «Сохранение лесов» национального проекта «Экология». Ранее были закуплены автоцистерны, гусеничный транспорт, тракторы, вездеходы, современные лесопатрульные комплексы, машины для перевозки личного состава станции и спецтехники.

Сейчас в регионе функционирует система обнаружения пожаров, включающая наземное патрулирование, видеонаблюдение и авиационное патрулирование. Видеонаблюдением охвачены 90% лесного фонда, патрулированием - маршруты общей протяженностью более 2,2 тыс. км.

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