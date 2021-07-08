Политика   Экономика   Общество   Культура   Происшествия        
1

Общество

В ручном режиме сопровождать строительство новой школы поручил губернатор главе Великих Лук

8 июля 2021 года, 21:58

Губернатор Псковской области Михаил Ведерников поручил главе Великих Лук Николаю Козловскому в ручном режиме сопровождать работу подрядчика при строительстве новой школы на улице Заслонова. Об этом «Псковской правде» сообщили в пресс-службе администрации региона.

В ручном режиме сопровождать строительство новой школы поручил губернатор главе Великих Лук

Фото пресс-службы администрации Псковской области

Сейчас идёт внесение изменений в проектно-сметную документацию по новой школе.

«Нужно наращивать темпы. Рабочих опять недостаточно. Без вашего личного участия не обойтись», - обратился Михаил Ведерников к Николаю Козловскому. Он подчеркнул, что к этому объекту - самое пристальное внимание.

Также губернатор пообещал оказать Великим Лукам содействие в ремонте здания  ГДК им. Ленина. Он поручил руководству профильного комитета проработать вопрос, а также рассмотреть возможность привлечения федерального финансирования.

  Подпишись на нас в соцсетях

Другие новости:

Более 500 человек прививают от коронавируса за сутки в Великих Луках
Более 3 тысяч кубометров мусора вывели из Великих Лук после урагана
Три новые камеры фиксации нарушений появились на псковских дорогах
Медали «За заслуги перед Псковской областью» удостоен инженер Владимир Раскот
133 выпускника в Пскове окончили школу с золотой медалью
Два контейнера установил регоператор в Крестовском переулке в Пскове
Псковские подростки готовы работать сиделками, вожатыми и выгуливать собак
Порядка 100 предприятий Пскова организовали вакцинацию коронавируса на рабочих местах
Для бракосочетания псковичи предпочитают август

Комментарии

Авторизация
Бабулечка
22:36 08.07.2021

Оба чиновника переболели, с антителами, к чему маски?!

С любовью к храму

Общество
8 июля 17:15

С любовью к храму

Церковь Петра и Павла с Буя готовится к принесению мощей святых апостолов
Спаси меня

Общество / Здоровье
7 июля 15:08

Спаси меня

Как неравнодушные псковичи помогают выжить нуждающимся в пересадке костного мозга
Псковскую межрайонную больницу перепрофилируют в ковид-центр

Общество / Здоровье
7 июля 14:57

Псковскую межрайонную больницу перепрофилируют в ковид-центр