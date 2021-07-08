В ручном режиме сопровождать строительство новой школы поручил губернатор главе Великих Лук

Губернатор Псковской области Михаил Ведерников поручил главе Великих Лук Николаю Козловскому в ручном режиме сопровождать работу подрядчика при строительстве новой школы на улице Заслонова. Об этом «Псковской правде» сообщили в пресс-службе администрации региона.

Сейчас идёт внесение изменений в проектно-сметную документацию по новой школе.

«Нужно наращивать темпы. Рабочих опять недостаточно. Без вашего личного участия не обойтись», - обратился Михаил Ведерников к Николаю Козловскому. Он подчеркнул, что к этому объекту - самое пристальное внимание.

Также губернатор пообещал оказать Великим Лукам содействие в ремонте здания ГДК им. Ленина. Он поручил руководству профильного комитета проработать вопрос, а также рассмотреть возможность привлечения федерального финансирования.