По итогам июня Телеграм-каналы псковского госмедиахолдинга заняли лидирующие позиции

По итогам июня Телеграм-каналы государственного медиахолдинга Псковской области (АНО «ИД Медиацентр 60» и АНО «Медиа 60») стали лидерами по объему дневного охвата публикаций и количеству просмотров за месяц. Такие данные приводит ТГ-канал «Псковские новости», который опубликовал традиционный обзор регионального Телеграм-пространства.

В первую тройку по показателю дневного охвата входят Телеграм-каналы «ПЛН», «Псковские новости» и «Псковская сводка».

Кроме того, отмечается в обзоре, Индекс цитируемости с отметкой в 100 баллов преодолели каналы «Прикладная социопатия», «ПЛН», «Псковские новости».

В июньский обзор вошли 40 каналов, которые сравниваются по пяти показателям: числу подписчиков, количеству просмотров за месяц, индексу цитируемости, охвату одной публикации и дневному охвату.