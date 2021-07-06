Политика   Экономика   Общество   Культура   Происшествия        
0

Общество

По итогам июня Телеграм-каналы псковского госмедиахолдинга заняли лидирующие позиции

6 июля 2021 года, 10:20

По итогам июня Телеграм-каналы государственного медиахолдинга Псковской области (АНО «ИД Медиацентр 60» и АНО «Медиа 60») стали лидерами по объему дневного охвата публикаций и количеству просмотров за месяц. Такие данные приводит ТГ-канал «Псковские новости», который опубликовал традиционный обзор регионального Телеграм-пространства.

В первую тройку по показателю дневного охвата входят Телеграм-каналы «ПЛН», «Псковские новости» и «Псковская сводка».

Кроме того, отмечается в обзоре, Индекс цитируемости с отметкой в 100 баллов преодолели каналы «Прикладная социопатия», «ПЛН», «Псковские новости».

В июньский обзор вошли 40 каналов, которые сравниваются по пяти показателям: числу подписчиков, количеству просмотров за месяц, индексу цитируемости, охвату одной публикации и дневному охвату.

  Подпишись на нас в соцсетях

Другие новости:

Привитые псковичи могут посетить Эстонию на 24 часа
Верховный суд РФ не изменил приговор псковской журналистке Светлане Прокопьевой
Житель Мурманской области попал в псковскую больницу с коронавирусом
Схема движения на пересечении Юбилейной и Рижского проспекта в Пскове изменится
Более 2 тысяч жителей Псковской области сделали прививку от коронавируса 5 июля
5 июля больше всего заражённых коронавирусом выявили в Великих Луках
До 30 градусов прогреется воздух в Псковской области 6 июля
107 дошкольников находятся на карантине в Псковской области из-за коронавируса
Более 13 тысяч доз вакцины от коронавируса поступят 6 июля в Псковскую область

Комментарии

Авторизация
No comments
Телеграм-каналы псковского госмедиахолдинга заняли лидирующие позиции

Общество
6 июля 10:39

Телеграм-каналы псковского госмедиахолдинга заняли лидирующие позиции
В Псковскую область возвращается жара за 30 градусов

Общество
5 июля 13:40

В Псковскую область возвращается жара за 30 градусов

Из потерпевших в виноватые

Общество
1 июля 16:56

Из потерпевших в виноватые

Полиция ищет тех, кто разукрасил машину псковича за громкую музыку ночью