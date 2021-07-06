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Общество / Здоровье

5 июля больше всего заражённых коронавирусом выявили в Великих Луках

6 июля 2021 года, 09:59

За минувшие сутки, 5 июля, больше всего новых случаев коронавируса в Псковской области выявили в Великих Луках. Здесь зафиксировали 32 заражённых (всего 6 тыс. 649), сообщил губернатор Михаил Ведерников на своей странице в Instagram.

В Пскове добавились 23 ковидбольных (всего 14 тыс. 684), в Дедовичском районе — 15 (всего 876), в Пушкиногорском — 12 (всего 445). Десять заражённых выявили за сутки в Новоржевском районе (всего 511), восемь - в Себежском (всего 650), по шесть — в Порховском (всего 1 тыс. 248) и Великолукском (всего 898) районах, по пять — в Новосокольническом (всего 1 тыс. 35) и Опочецком (всего 954). Четыре человека заболели в Псковском районе (всего 3 тыс. 363), по три — в Островском (всего 1 тыс. 979), Гдовском (всего 650) и Плюсском (всего 622), по два — в Невельском (всего 1 тыс. 545) и Пустошкинском (всего 404), по одному — в Палкинском (всего 428), Бежаницком (всего 390) и Красногородском (всего 253).

В целом по области 5 июля выявили 142 новых случая коронавируса, общее число заражённых выросло до 40 тыс. 553. Выздоровел с начала пандемии 33 тыс. 601 житель региона, в том числе 7 — за минувшие сутки. От коронавируса скончались 483 человека.

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