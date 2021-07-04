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Общество

Владельцы пострадавших от урагана домов в Псковской области получат компенсацию стоимости ремонта

4 июля 2021 года, 13:06

Владельцы пострадавших от урагана частных жилых домов в Псковской области получат компенсацию стоимости ремонта, сообщил губернатор Псковской области Михаил Ведерников в еженедельном видеообращении к жителям региона на своей странице в Instagram.

«Принял решение о частичной компенсации стоимости ремонта владельцам пострадавших частных жилых домов. Данные о них уже собрали, сейчас прорабатываем суммы и механизм выплат», - рассказал глава региона.

По его словам, средства будут выделены из резервного фонда и распределены через органы соцзащиты или через местные администрации.

Михаил Ведерников отметил, что от урагана такой силы никто не застрахован. «Администрация области и главы всех пострадавших муниципалитетов сделали всё необходимое, чтобы не допустить трагических последствий. Это нам удалось – все медучреждения были обеспечены электроснабжением и кислородом, а немногочисленные пострадавшие на улицах оперативно получили помощь»,- напомнил он.

Ликвидация последствий стихии продолжается и будут вестись ещё несколько дней.

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