Владельцы пострадавших от урагана домов в Псковской области получат компенсацию стоимости ремонта

Владельцы пострадавших от урагана частных жилых домов в Псковской области получат компенсацию стоимости ремонта, сообщил губернатор Псковской области Михаил Ведерников в еженедельном видеообращении к жителям региона на своей странице в Instagram.

«Принял решение о частичной компенсации стоимости ремонта владельцам пострадавших частных жилых домов. Данные о них уже собрали, сейчас прорабатываем суммы и механизм выплат», - рассказал глава региона.

По его словам, средства будут выделены из резервного фонда и распределены через органы соцзащиты или через местные администрации.

Михаил Ведерников отметил, что от урагана такой силы никто не застрахован. «Администрация области и главы всех пострадавших муниципалитетов сделали всё необходимое, чтобы не допустить трагических последствий. Это нам удалось – все медучреждения были обеспечены электроснабжением и кислородом, а немногочисленные пострадавшие на улицах оперативно получили помощь»,- напомнил он.

Ликвидация последствий стихии продолжается и будут вестись ещё несколько дней.