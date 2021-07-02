Эксперты ПАИ составили рейтинг главных событий июня

На портале Псковского агентства информации к публикации готовится традиционный ежемесячный рейтинг событий. Рейтинг формируется по оценкам пула экспертов ПАИ.

В частности, на формирование июньского рейтинга существенное влияние оказали действия властей по борьбе с коронавирусом, прямая линия президента России Владимира Путина, сильные грозы, прокатившиеся по югу Псковской области, а также ряд кадровых перестановок внутри администрации Пскова.

Редакция Псковского агентства информации по итогам каждого месяца формирует список наиболее заметных общественно значимых событий, произошедших в Псковской области.

В составлении рейтинга принимают участие эксперты – представители общественных организаций и парламентских политических партий, депутатского корпуса муниципалитетов и области, муниципальных органов власти, журналисты, представители научных и образовательных кругов региона.