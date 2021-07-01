У пациентов отделения реанимации Псковского онкодиспансера выявлен COVID-19, сообщает официальный Телеграм-канал Псковской области со ссылкой на главного врача Псковского областного клинического онкологического диспансера Александра Юрова.

У пациента в отделении реанимации Псковского онкодиспансера выявили коронавирус. Также ПЦР-тест показал положительный результат у двух контактировавших с ним пациентов. Поскольку все трое находятся в отделении реанимации после проведённых операций, отделение переводится в «красную зону» и закрывается до понедельника.

По словам Александра Юрова, в связи с этим проведение плановых операций временно приостановлено.

«Мы приостановили проведение больших операций, пока в отделении развёрнута «красная зона». Дальше будем действовать по ситуации. Если ковидных пациентов можно будет перевести из отделения реанимации в другие отделения или переместить в инфекционную больницу, то сразу же возобновим проведение операций», - отметил главврач.

В настоящее время проводятся мероприятия по предотвращению дальнейшего распространения инфекции, отрабатывается круг контактных лиц. Из контактировавших с больными сотрудников онкоцентра на данный момент заражённых COVID-19 не выявлено.