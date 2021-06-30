Пскович отправил на прямую линию президента не один ролик

Пскович Андрей Тарасов отправил на прямую линию президента не один ролик, передает Псковское агентство информации.

Как отмечает информагентство со ссылкой на Андрея Тарасова, на прямую линию было выслано два видеоролика с вопросами. Второй вопрос, который не прозвучал в эфире, касался состояния детского спортивного лагеря им. Титова. «Лагерь этот уникальный, создавался 50 лет, и власти не хотят на него теперь обращать внимание. Лагерь хотят похоронить. Там есть уникальный открытый бассейн, созданный в 1970 году. Строили его мы, ещё были детьми. В нём проводили тренировки наши пловцы. Я сам очень много плавал и знал людей, которые его строили», - рассказал он.

По словам Андрея Тарасова, благодаря Елеазаровскому монастырю в лагерь в своё время провели газ и воду. «Этот вопрос о защите не только детства, спорта, но и места. Не хотелось бы, чтобы лагерь перешёл в чьи-то частные руки. Но ролик об этом я отослал и точно знаю, что получу ответ», – отметил пскович.