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Общество

Пскович отправил на прямую линию президента не один ролик

30 июня 2021 года, 22:14

Пскович Андрей Тарасов отправил на прямую линию президента не один ролик, передает Псковское агентство информации.

Как отмечает информагентство со ссылкой на Андрея Тарасова, на прямую линию было выслано два видеоролика с вопросами. Второй вопрос, который не прозвучал в эфире, касался состояния детского спортивного лагеря им. Титова. «Лагерь этот уникальный, создавался 50 лет, и власти не хотят на него теперь обращать внимание. Лагерь хотят похоронить. Там есть уникальный открытый бассейн, созданный в 1970 году. Строили его мы, ещё были детьми. В нём проводили тренировки наши пловцы. Я сам очень много плавал и знал людей, которые его строили», - рассказал он.

По словам Андрея Тарасова, благодаря Елеазаровскому монастырю в лагерь в своё время провели газ и воду. «Этот вопрос о защите не только детства, спорта, но и места. Не хотелось бы, чтобы лагерь перешёл в чьи-то частные руки. Но ролик об этом я отослал и точно знаю, что получу ответ», – отметил пскович.

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