Михаил Ведерников рекомендовал увеличить количество строителей парка «Россия — моя история»

Губернатор Псковской области Михаил Ведерников рекомендовал увеличить количество рабочих бригад на строительстве исторического парка «Россия — моя история», сообщает Псковское агентство информации.

Глава региона посетил объект 30 июня. Сопровождающий губернатора председатель комитета по строительству и ЖКХ Сергей Грахов сообщил, что растительность убрана, но есть отставание от графика работ. По его словам, задержки вызваны урегулированием проектно-сметной документации. На объекте сейчас трудится 15 человек.

Отметим, что создание парка было анонсировано губернатором Михаилом Ведерниковым и митрополитом Псковским и Порховским Тихоном. Парк будет расположен на территории стадиона «Электрон». В мае на объекте завершился первый этап работ по созданию мультимедийного исторического парка. Были проведены работы по планировке участка, монтаж фундамента, основной части, а также заказаны металлоконструкции. До конца 2021 года объект должен быть введён в эксплуатацию, а в течение следующего года там будут проводить работы по дополнительному оснащению.