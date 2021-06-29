Псковские археологи нашли фрагмент неолитического каменного топора

Археологи во время раскопок на улице Леона Поземского в Пскове нашли фрагмент неолитического каменного топора, сообщает Археологический центр Псковской области в своем Instagram-аккаунте.

«Иногда, в массе средневековых находок, нам попадаются артефакты более раннего времени», - отметили специалисты. Однако, как на улицу Леона Поземского попал фрагмент неолитического топора, они не знают.

«Поселения каменного века были зафиксированы на берегах Псковы и Великой, кроме того, в Средневековье эти предметы использовались в качестве талисманов», - подчеркнули археологи.

Особенность этого топора в том, что он не был доделан до конца: в процессе сверления отверстия под рукоять камень раскололся.