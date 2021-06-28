К 4 годам лишения свободы приговорили водителя катера, по вине которого в Пскове погибли люди. Как сообщили в Псковской транспортной прокуратуре, обвинительный приговор был вынесен 28 июня Псковским городским судом.

Происшествие произошло 15 августа 2015 года. Катер на скорости врезался в опору Ольгинского моста. Два человека погибли. Находившийся за рулем водитель катера был пьян, не имел разрешения законного судоводителя и не имел права управления маломерным судном.

Мужчина вину свою не признал, но суд признал его виновным в совершении преступления, предусмотренного ч. 3 ст. 268 УК РФ и назначил ему наказание в виде четырёх лет лишения свободы.