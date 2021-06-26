В Псковской области от урагана пострадали люди. Об этом сообщил губернатор Михаил Ведерников в своем Instagram-аккаунте.

Он рассказал, что за медпомощью обратились четверо человек, а один пострадал настолько, что его пришлось госпитализировать.

Напомним, что ураган прошелся по югу области, без электричества остались более 1 000 населенных пунктов. Ликвидировать последствия направлены 138 бригад с техникой. Помогают энергетикам и другие службы.

Особенно пострадали Великолукский, Бежаницкий, Куньинский, Опочецкий, Себежский, Усвятский районы и Великие Луки.