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Общество

Уже 700 тысяч рублей пожертвовали псковичи на создание памятника «Знамя Победы»

24 июня 2021 года, 14:53

700 тысяч рублей пожертвовали жители Псковской области на создание памятника «Знамя Победы» в Себежском районе, сообщила председатель комитета по культуре Псковской области Ольга Тимофеева на пресс-конференции в медиацентре Псковского агентства информации 24 июня.

Уже 700 тысяч рублей пожертвовали псковичи на создание памятника «Знамя Победы»

Большая часть средств, по ее словам, поступила от физических лиц. «Юридических лиц пока мало, будем работать», - отметила спикер.

Сбор средств также планируется начать на одной из федеральных краудфандинговых платформ. Это позволит поучаствовать в создании памятника всем желающим россиянам.

«Ведутся переговоры с псковскими компаниями, которые производят разную продукцию, возможно, скоро появится продукция с изображением памятника Знамени Победы. Покупая ее, можно будет поддержать проект. Часть потраченных денег на эту продукцию пойдет от предпринимателей на этот памятник. Это и продукты питания, и конверты. Рекламная кампания начнется в июле», - рассказал профконсультант по творческим вопросам Театрально-концертной дирекции Псковской области Дмитрий Волхонов .

Полную сумму - порядка 16 млн рублей - необходимо собрать до конца года, подчеркнула Ольга Тимофеева. Памятник будет изготавливаться 5-6 месяцев, а уже весной планируется приступить к его монтажу.

Уже 700 тысяч рублей пожертвовали псковичи на создание памятника «Знамя Победы»

В настоящее время на объекте заканчивается благоустройство. На эти цели администрация региона выделила 20 млн рублей. 

«Идея создания памятника принадлежит общественникам, ветеранам. Администрация региона выделила средства на благоустройство, сбор идет на изготовление самого памятника», - уточнила Тимофеева.

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