Уже 700 тысяч рублей пожертвовали псковичи на создание памятника «Знамя Победы»

700 тысяч рублей пожертвовали жители Псковской области на создание памятника «Знамя Победы» в Себежском районе , сообщила председатель комитета по культуре Псковской области Ольга Тимофеева на пресс-конференции в медиацентре Псковского агентства информации 24 июня.

Большая часть средств, по ее словам, поступила от физических лиц. «Юридических лиц пока мало, будем работать», - отметила спикер.

Сбор средств также планируется начать на одной из федеральных краудфандинговых платформ. Это позволит поучаствовать в создании памятника всем желающим россиянам.

«Ведутся переговоры с псковскими компаниями, которые производят разную продукцию, возможно, скоро появится продукция с изображением памятника Знамени Победы. Покупая ее, можно будет поддержать проект. Часть потраченных денег на эту продукцию пойдет от предпринимателей на этот памятник. Это и продукты питания, и конверты. Рекламная кампания начнется в июле», - рассказал профконсультант по творческим вопросам Театрально-концертной дирекции Псковской области Дмитрий Волхонов .

Полную сумму - порядка 16 млн рублей - необходимо собрать до конца года, подчеркнула Ольга Тимофеева. Памятник будет изготавливаться 5-6 месяцев, а уже весной планируется приступить к его монтажу.