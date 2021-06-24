Неблагоприятное явление будет сопровождаться ливнями и кратковременным усилением порывов ветра до 15-20 м/сек.

Вероятность ливня и гроз сохранится в Псковской области в течение дня 24 июня, сообщает пресс-служба регионального управления МЧС РФ со ссылкой на данные псковского гидрометцентра.

При грозе МЧС рекомендует псковичам оставаться дома: закрыть окна и дымоходы, а также затушить огонь в печи. Специалисты пояснили, что выходящий из трубы дым обладает высокой электропроводностью и может притянуть к себе электрический разряд.

Во время грозы необходимо держаться подальше от электропроводки и антенн, отключить радио и телевизор, не касаться телефона, электроприборов и металлических предметов.

На открытой местности не стоит использовать зонты или прятаться под высокие деревья. По статистике наиболее опасны дуб, тополь, ель и сосна.

Во время грозы нельзя купаться в водоемах, бегать, ездить на велосипеде. Если вы находитесь в водоеме и видите приближение грозы - немедленно покиньте акваторию, отойдите от берега.