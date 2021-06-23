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Общество

Руководитель «Псковстройпроект» получил награду от президента

23 июня 2021 года, 09:19

Руководитель «Псковстройпроект» Дмитрий Назаров получил награду от президента России Владимира Путина. Как сообщили «Псковской правде» в пресс-службе компании, благодарственную грамоту и медаль Дмитрий получил за реализацию проекта «Мы вместе» по предоставлению помощи пенсионерам.


Руководитель «Псковстройпроект» получил награду от президента

Пресс-служба компании «Псковстройпроект»

Дмитрий Назаров рассказал, что идея проекта родилась во время разговора с его дедом, который переживал из-за вынужденной изоляции и отсутствия живого общения. Поэтому команда «Псковстройпроекта» приняла решение присоединиться к федеральному проекту #мывместе,

По словам Дмитрия Назарова, вместе с дедом и заместителем председателя Псковского регионального Союза пенсионеров России Светланой Мельничук «Псковстройпроект» начал работу по предоставлению помощи пенсионерам и нуждающимися: «Мы единым фронтом начали включаться в акции взаимопомощи. Собирали с волонтёрами посылки и развозили их по районам, покупали велосипеды для социальных работников, которым пришлось в пандемию особо нелегко, снимали полезные пенсионерам видеотренинги о спорте, публиковали советы по дачным вопросам, общались с ними в специально созданных пабликах в социальных сетях», - рассказал он.

Проект получил поддержку губернатора Псковской области Михаила Ведерникова и объединил многие общественные организации региона, в том числе, «Команду 2018», Ресурсный центр развития добровольчества, Молодёжный центр Пскова.

Дмитрий отметил, что общаясь со старшим поколением, «понял, насколько они сильны и активны». «Им нужно только дать импульс и протянуть руку помощи. Награда, подписанная президентом, это результат слаженной работы всей Псковской области. Мы научились жить в этой сложной обстановке вместе, слаженно - как одна команда, одна семья. Я благодарен каждому, кто стал частью этой большой истории», - отметил он.

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