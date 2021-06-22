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Экономика

Более 12 миллионов рублей поступило в бюджет благодаря легализации сотрудников псковских предприятий

22 июня 2021 года, 16:57

С начала года благодаря легализации сотрудников предприятий Псковской области и деятельности некоторых теневых предпринимателей в бюджет поступило более 12 миллионов рублей, сообщила начальник отдела налогообложения доходов физических лиц и администрирования страховых взносов Светлана Владимирова в ходе пресс-конференции в медиацентре Псковского агентства информации 22 июня.

Более 12 миллионов рублей поступило в бюджет благодаря легализации сотрудников псковских предприятий

Фото Псковского агентства информации

«Легализовали трудовые отношения 138 организаций, дополнительно поступило в бюджет 12,3 миллиона рублей, в том числе страховые взносы 8,2 млн, налоговый доход от физических лиц 4,1 млн рублей», - отметила спикер.

В настоящее время, по ее словам, проводится работа по легализации неформальной занятости. Она, в том числе, включает рейды по установлению фактического количества работников.

Налоговая служба с начала года проверила 859 объектов общественного питания Псковской области. Из них 126 скрыли реальное количество сотрудников.

«Мы на постоянной основе проводим инспекции, профилактические и побудительные, проведено 9 рабочих групп с 27 организациями, они откликаются на требования. Это касалось низких зарплат и нелегальных сотрудников. Проверили 400 налогоплательщиков, 11 предпринимателей из них не трудоустроили своих сотрудников официально. У нас такие случаи останутся на контроле», - рассказал заместитель начальника Межрайонной ИФНС России № 1 по Псковской области Сергей Голубев. 

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