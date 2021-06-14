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Общество

Михаил Ведерников: Все трое омбудсменов Псковской области являются хорошими помощниками и экспертами

14 июня 2021 года, 15:17

«Все трое омбудсменов региона для нас являются хорошими помощниками, экспертами и людьми, которые очень тонко чувствуют, что происходит на местах, что больше всего волнует людей, давая возможность губернатору и органам региональной власти оперативно реагировать на каждую историю», — заявил губернатор Псковской области Михаил Ведерников на встрече с уполномоченным по правам человека Дмитрием Шаховым. Он поблагодарил правозащитника за эффективную работу и включенность, и подчеркнул, что власти региона стараются работать максимально открыто, сообщили «Псковской правде» в пресс-службе администрации области.

Михаил Ведерников: Все трое омбудсменов Псковской области являются хорошими помощниками и экспертами

Фото пресс-службы администрации Псковской области

Михаил Ведерников отметил, что минувший год был напряжённым. «Мы регулярно с вами обсуждаем ситуацию в регионе. Обращений меньше не становится, но мы стараемся на все вопросы реагировать, по возможности принимать положительные решения», — заявил глава региона. Он обсудил с омбудсменом отдельные обращения, поступившие от жителей.

Губернатор сказал, что идёт борьба с формальным подходом к решению поступающих от жителей вопросов и предложил Дмитрию Шахову подготовить рекомендации в части улучшения качества работы с населением со стороны органов исполнительной власти и местного самоуправления.

Также на встрече шла речь об ограничительных мерах, которые были введены в регионе в рамках противодействия коронавирусу. Дмитрий Шахов назвал все действия властей региона взвешенными, выверенными, а также заметил, что все меры соответствовали тем полномочиями, что определены Конституцией России и федеральными законами.

Положительно оценил омбудсмен и кампанию по информированию жителей о вакцинации от коронавируса. Он заявил, что готов поддержать все мероприятия. «Защита конституционного права на жизнь является одной из главных задач органов власти. Одним из таких способов сейчас является вакцинация. Понятное дело, что эта процедура добровольная, но наши жители должны понимать, и мы это разъясняем людям, в том числе и «ковид-диссидентам», что это не только ваше право, но это защита вашей семьи и детей, близких и окружающих. Если не будет сохранена жизнь человека, то все остальные права и свободы никому не будут нужны. И то, что вы сейчас находите различные способы стимулировать жителей нашей области на прохождение добровольной вакцинации от COVID-19, дорогого стоит, и это надо приветствовать», — сказал Дмитрий Шахов.

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