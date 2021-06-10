Михаил Ведерников поручил подготовить предложения по созданию молодежной базы в Себежском районе

Губернатор Псковской области Михаил Ведерников поручил подготовить предложения и расчеты по созданию молодежной базы на территории бывшей Идрицкой специальной школы-интерната. Речь об этом шла в ходе рабочего визита в Себежский район, сообщили «Псковской правде» в пресс-службе администрации региона.
Фото пресс-службы администрации Псковской области
По словам руководителя регионального Управления общественных проектов и молодежной политики Натальи Плявинской, жилые и учебные корпуса социального учреждения не эксплуатируются после реорганизации, однако, здесь можно создать базу для детей и молодежи, где будут проводиться муниципальные, региональные, федеральные и международные мероприятия. Инициатива предусматривает и организацию детского и юношеского тематического отдыха.
В настоящее время, по словам Плявинской, таких объектов в регионе нет. К созданию архитектурной концепции и эскизного проекта она предлагает привлечь участников всероссийского хакатона «Города».
Глава региона отметил, что дальнейшее решение будет принято на основе предварительных предложений и расчетов.
Фото пресс-службы администрации Псковской области
Далее губернатор посетил деревню Кицково, в том числе местный Дом культуры. Глава муниципалитета Леонид Курсенков рассказал, что в учреждении работает очень активный коллектив, который ждет снятия ограничительных мер. В целом Дом культуры востребован у местных жителей, а дети здесь посещают кружок рукоделия.
Концертный зал Дома культуры был отремонтирован в 2018 году. Учреждение укомплектовано цифровой техникой, проектором, фотоаппаратом.
Однако, работники Дома культуры обратились к главе региона за помощью в обновлении стульев в зрительном зале, обустройстве санузла и приобретении светового оборудования.
Михаил Ведерников рекомендовал представить предложения в профильный комитет.