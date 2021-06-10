Михаил Ведерников поручил подготовить предложения по созданию молодежной базы в Себежском районе

Губернатор Псковской области Михаил Ведерников поручил подготовить предложения и расчеты по созданию молодежной базы на территории бывшей Идрицкой специальной школы-интерната. Речь об этом шла в ходе рабочего визита в Себежский район, сообщили «Псковской правде» в пресс-службе администрации региона.

По словам руководителя регионального Управления общественных проектов и молодежной политики Натальи Плявинской, жилые и учебные корпуса социального учреждения не эксплуатируются после реорганизации, однако, здесь можно создать базу для детей и молодежи, где будут проводиться муниципальные, региональные, федеральные и международные мероприятия. Инициатива предусматривает и организацию детского и юношеского тематического отдыха.

В настоящее время, по словам Плявинской, таких объектов в регионе нет. К созданию архитектурной концепции и эскизного проекта она предлагает привлечь участников всероссийского хакатона «Города».

Глава региона отметил, что дальнейшее решение будет принято на основе предварительных предложений и расчетов.