В Псковской области на 18:00 явка на предварительном голосовании составила 17%

В Псковской области по данным на 18:00 явка на предварительном голосовании «Единой России» по отбору кандидатов на выборы в Госдуму и Псковское областное Собрание составила 17% от общей численности избирателей.

Напомним, в Псковской области 30 мая работают 119 счетных участков для очного участия в предварительном голосовании «Единой России». Кроме того, проголосовать можно на портале pg.er.ru.

Итоги праймериз подведут 1 июня, после этого списки кандидатов «Единой России» на выдвижение в Государственную Думу утвердит 19 июня съезд партии, списки кандидатов в Псковское областное Собрание будут утверждены региональной конференцией.