Минстрой поможет с созданием инфраструктуры на участках для многодетных под Псковом

Власти Псковской области ведут переговоры с Минстроем об оказании поддержки Псковской области в вопросе строительства инфраструктуры в Борисовичах, где выделены 1,1 тысяч участков для многодетных семей. Об этом губернатор Михаил Ведерников рассказал 27 мая в ходе отчёта перед депутатами Псковского областного Собрания о работе администрации в 2020 году.

Необходимо порядка 500 млн рублей на строительство сетей водоснабжения и водоотведения, а также подъезда от федеральной трассы.

Губернатор напомнил, что в регионе серьёзной проблемой остаётся обеспечение жильём молодых семей. В период с 2014 по 2020 годы социальная выплата предоставлена всего 172 семьям. В тоже время в очереди 1,2 тыс. семей. В этом направлении областные власти также намерены работать с федеральным центром.