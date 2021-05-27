Доходы бюджета Псковской области в 2020 году выросли на 20%

Доходы Псковской области, утверждённые первоначальной версией регионального бюджета, в течение года мы увеличили почти на 20%. Как сообщает корреспондент «Псковской правды», об этом 27 мая рассказал в ходе своего отчета перед депутатами областного Собрания губернатор Михаил Ведерников. Доходная часть областного бюджета за 2020 год была исполнена на 94,3%.

1,7 млрд рублей были направлены на то, чтобы не допустить падения доходов, сохранить экономику, поддержать врачей, педагогов, социальных работников, нуждающихся граждан. В результате дефицит бюджета составил 3,1 млрд рублей. Он был покрыт за счёт привлечения кредитов коммерческих банков (899 млн), бюджетных кредитов ( 1 млрд 161 млн), продажи акций (300 млн), остатков средств на счетах бюджетов (789 млн рублей).

В результате уровень госдолга вырос на 2 млрд и составил 19 млрд рублей. Но областные власти продолжили работу с федеральным центром, системно отстаивая позицию, что финансовое положение области ухудшается, и что регионам будет трудно поддерживать граждан и экономику без дополнительной помощи.

«Нас услышали», - констатировал Михаил Ведерников, напомнив, что в этом году президент принял решение о помощи регионам в части замещения коммерческих кредитов бюджетными, а также реструктуризации «ковидных» кредитов.

В результате Псковская область получит порядка 8 млрд 300 млн рублей.