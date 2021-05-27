Серьёзного падения экономики в Псковской области в 2020 году не произошло, об этом сообщил губернатор Псковской области Михаил Ведерников в отчете перед депутатами региона 27 мая.

По его словам, по ряду важнейших позиций сохранилась положительная динамика.

В частности, в части промышленности полностью избежать снижения объёмов производства было объективно невозможно.

Он напомнил, что почти две недели предприятия были поставлены на паузу для подготовки к работе в условиях противодействия коронавирусу. Это сказалось на производственных процессах. Кроме того, международные ковидные ограничения привели к существенному падению экспорта и импорта - внешнеторговый оборот области сократился более чем на 15%.

Вместе с тем многие наши предприятия смогли переориентироваться на внутренний рынок, а некоторые – перепрофилироваться на производство продукции, необходимой для противодействия пандемии. Благодаря этому с учётом реализации мер государственной поддержки, по итогам прошлого года объём промышленного производства в Псковской области снизился всего на 1,1%. По СЗФО снижение составило 3,0%, по России – 2,6%.