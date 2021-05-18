Запрета на продажу алкоголя во время последних звонков в школах Пскова не будет

В этом году не будет вводиться запрет на продажу алкоголя в Пскове в период проведения последних звонков в школах. Об этом корреспонденту «Псковской правды» сообщили в отделе потребительского рынка и услуг администрации города.

Там пояснили, что по постановлению администрации Псковской области продажа спиртного должна быть запрещена в дни последних звонков и выпускных в школах, однако, в этом году общегородского праздника в Пскове в честь окончания учебного года не будет из-за действия коронавирусных ограничений.

Последние звонки школы проведут в разные дни, в отделе отметили, что определены уже восемь таких дат. В этой связи подписание муниципального акта о запрете продажи спиртного не планируется.

В отделе потребительского рынка добавили, что будет ли запрещено продавать спиртное в июне во время выпускных вечеров в Пскове, пока не известно. Это зависит от ограничительных мер, направленных на противодействие распространению коронавируса. Пока они продлены до 31 мая, и, если продолжат действовать в июне, то от масштабных празднований выпускных школам придётся отказаться.

При этом торговля спиртным будет запрещена 1 июня — в День защиты детей.