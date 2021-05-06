Часовню-купель устанавливают на озере в Изборске

В Изборске (Печорский район) на Городищенском озере у Словенских ключей устанавливают часовню-купель. Об этом корреспонденту «Псковской правды» сообщила директор Изборского музея-заповедника Наталья Дубровская.

По её словам, при строительстве часовни памятник природы никоим образом не пострадал. Конструкция установлена на большие дубовые поставки, которые уложены прямо на дно, никакого фундамента или свайной конструкции нет.

Сама часовня бревенчатая. Наталья Дубровская подчеркнула, что несмотря на тяжесть брёвен, доставляли из к озеру вручную, без использования тяжёлой техники.

Возвести часовню-купель планировалось за два дня, однако, работы растянулись на неделю из-за погодных условий, отметила директор заповедника.

Она обратила внимание на то, что все разрешения получены — и от комитета по природопользованию, и от комитета по охране объектов культурного наследия. Работы ведутся по благословению митрополита Псковского и Порховского Тихона.

Освящение часовни-купели состоится 7 мая — в день иконы Божией Матери «Живоносный Источник». В Никольском соборе Изборска состоится богослужение, после которого пройдёт крестный ход к Словенским ключам, там состоится чин освящения воды и часовни.

Также Наталья Дубровская рассказала, что всё строительство ведётся полностью на частные деньги — энтузиаста из Великих Лук. Он решил возвести часовню-купель в память о своей сестре, которая погибла в результате ДТП в Черниговской области на Украине 7 июля 2012 года. Тогда перевернулся автобус с паломниками из Великих Лук. На месте погибли 14 человек, еще 29 получили травмы