Фильм псковича победил на международном кинофестивале Visions du Réel

Фильм «Начальник отряда» (в английской версии «Strict regime») взял главный приз в конкурсе среднеметражных фильмов фестиваля Visions du Réel. Об этом сообщил пскович, режиссер картины Никита Ефимов в своем Facebook.

Режиссер показал в фильме российский следственный изолятор строгого режима. «Начальник отдела в исправительном учреждении лично вовлечен в тюремную жизнь, чтобы не потерять авторитет. Благодаря этому создается потрясающая документальная комедия, рассказывающая историю за кулисами учреждения», - говорится в описании конкурсной работы на сайте фестиваля.

Кинофестиваль Visions du Réel– это старейший фестиваль неигрового кино в Швейцарии: в 2021 году ему исполнилось 52 года. Visions du Réel является частью Doc Alliance - творческого партнерства семи европейских фестивалей документального кино. Создатели фестиваля отмечают, что его цель - показать мир, каким его и воспринимают.

Всего в программе фестиваля было 142 фильма из 58 стран. В том числе, два российских, два белорусских и два зарубежных фильма о России. Работа Никиты Ефимова стала «Лучшим фильмом средней продолжительности Международного конкурса». Приз в этой номинации составляет 10 тысяч швейцарских франков.