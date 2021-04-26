Политика   Экономика   Общество   Культура   Происшествия        
0

Общество / Знай наших!

Фильм псковича победил на международном кинофестивале Visions du Réel

26 апреля 2021 года, 10:22

Фильм «Начальник отряда» (в английской версии «Strict regime») взял главный приз в конкурсе среднеметражных фильмов фестиваля Visions du Réel. Об этом сообщил пскович, режиссер картины Никита Ефимов в своем Facebook. 

45-минутный фильм «Начальник отряда» — это дипломная работа, снятая для Школы документального кино Марины Разбежкиной, пояснил он.

Фильм псковича победил на международном кинофестивале Visions du Réel

Режиссер показал в фильме российский следственный изолятор строгого режима. «Начальник отдела в исправительном учреждении лично вовлечен в тюремную жизнь, чтобы не потерять авторитет. Благодаря этому создается потрясающая документальная комедия, рассказывающая историю за кулисами учреждения», - говорится в описании конкурсной работы на сайте фестиваля. 

Кинофестиваль Visions du Réel– это старейший фестиваль неигрового кино в Швейцарии: в 2021 году ему исполнилось 52 года. Visions du Réel является частью Doc Alliance - творческого партнерства семи европейских фестивалей документального кино. Создатели фестиваля отмечают, что его цель - показать мир, каким его и воспринимают.

Всего в программе фестиваля было 142 фильма из 58 стран. В том числе, два российских, два белорусских и два зарубежных фильма о России. Работа Никиты Ефимова стала «Лучшим фильмом средней продолжительности Международного конкурса». Приз в этой номинации составляет 10 тысяч швейцарских франков.

Фильм псковича победил на международном кинофестивале Visions du Réel

Никита Ефимов родился в Пскове в 1992 году. В 2014 окончил филологический факультет Псковского государственного университета, а в 2019 году - школу документального кино и театра Марины Разбежкиной и Михаила Угарова. Карьера Никиты Ефимова начиналась в телекомпании «ВГТРК «Псков», где он работал  корреспондентом.

Ранее картина режиссера «Театр войны» победила в номинации «Телевизионный короткометражный фильм» премии ТЭФИ. Также Никита Ефимов получил приз ассоциации Dan Revival Projects – памяти Дани Гуревича за документальный фильм «Ленинградцы» на 30-м международном кинофестивале «Послание к человеку».

  Подпишись на нас в соцсетях

Другие новости:

В Пскове переделывают лестницу у церкви Богоявления с Запсковья
Объекты Псковского кремля оснастят современными коммуникациями
В Пскове создали мурал в память о Герое России Романе Соколове
На VI Псковском марафоне «Псковжилстрой 2021» были обновлены все рекорды
В Псковской области стартовала «Вахта памяти – 2021»
Псковские экспортеры смогут выйти на турецкий рынок
Дом в Печорах залило во время капитального ремонта
«Титан-Полимер» присоединился к Всероссийскому субботнику в Пскове
Новый российский штамм коронавируса обнаружили в Псковской области

Комментарии

Авторизация
No comments
«Слава труду!»

Общество
25 апреля 16:37

«Слава труду!»

Псковские единороссы вместе с федеральными коллегами провели субботник и обсудили вопросы благоустройства
Пришли по адресу

Общество
24 апреля 11:00

Пришли по адресу

Добрые истории о животных рассказали зоозащитники и ветеринары
Крыша для друзей

Общество
13 апреля 15:06

Крыша для друзей

Псковский «Шанс» собирает средства на кровлю для нового приюта бездомных животных