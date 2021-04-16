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Общество

Субботники пройдут по всей Псковской области 16 апреля

16 апреля 2021 года, 10:20

Субботники пройдут по всей Псковской области 16 апреля во второй половине дня, сообщает официальный Telegram-канал региона.

Субботники пройдут по всей Псковской области 16 апреля

В уборке общественных территорий примут участие первые лица региона, главы муниципалитетов, управляющие организации, сотрудники администраций, предприятий и организаций, а также местные жители.

Участники уберут придомовые территории, общественные пространства, территории предприятий во всех муниципалитетах. Точный список, где будут проходить субботники, можно узнать на сайте комитета по строительству и ЖКХ Псковской области.

Присоединиться к мероприятию может каждый желающий. Для этого необходимо позвонить в администрацию города или поселения, обратиться в свою управляющую компанию. Желательно иметь свои инструменты и перчатки.

«Инициативные жители могут убрать свою придомовую территорию или поучаствовать в субботнике в другой день – они будут идти до конца месяца», - говорится в сообщении.

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