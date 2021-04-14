Еще 51 случай СOVID-19 зафиксирован в Псковской области за сутки

51 случай СOVID-19 зафиксировали в Псковской области за сутки 13 апреля, сообщил губернатор Михаил Ведерников в своем Instagram-аккаунте. Всего с начала выявили 35 тыс. 257 инфицированных.

В Пскове (всего 12 тыс. 682) заразились 11 человек, в Великих Луках (всего 6 тыс. 59) – 17. Пять случаев коронавируса диагностировали в Себежском районе (всего 560), четыре - в Пустошкинском (всего 317), три - в Палкинском (всего 388). По два ковидбольных добавилось в Невельском (всего 1 тыс. 398), Великолукском (всего 803) и Усвятском (всего 174) районах, по одному – в Новосокольническом (всего 929), Печорском (всего 685), Бежаницком (всего 331), Куньинском (всего 331) и Новоржевском (всего 307) районах.

Число выздоровевших от коронавируса достигло 24 тыс. 472. В частности, за минувшие сутки от этого заболевания излечились 47 человек.

Умерли от СOVID-19 286 жителей Псковской области. «Приношу искренние соболезнования их родным и близким», - написал Михаил Ведерников.

Также он сообщил, что ограничительные меры по коронавируса будут продлены до 30 апреля.