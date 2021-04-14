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Общество

Ограничительные меры по коронавирусу будут продлены в Псковской области

14 апреля 2021 года, 09:23

Ограничительные меры по коронавирусу будут продлены в Псковской области до 30 апреля, сообщил губернатор Михаил Ведерников в своем Instagram-аккаунте.

«Снимать действующие ограничения пока рано и опасно», - отметил глава региона и добавил, что их действие продлят без изменений.

13 апреля в Псковской области вывили 51 новый случай СOVID-19. Всего с начала пандемии подтвердилось 35 тыс. 257 случаев заражения. При этом выздоровели от коронавируса 24 тыс. 472 человек, в том числе 47 - за минувшие сутки. 

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