Политика   Экономика   Общество   Культура   Происшествия        
0

Транспорт

Поезд «Санкт-Петербург – Великие Луки» меняет вокзал отправления и прибытия

8 апреля 2021 года, 17:05

Поезд «Санкт-Петербург – Великие Луки» меняет вокзал отправления и прибытия, сообщили «Псковской правде» в пресс-службе Октябрьской железной дороги. С конца мая состав будет отправляться не с Витебского вокзала, а с Ладожского.

Изменение связано с организацией движения беспересадочных вагонов «Мурманск – Псков» и «Мурманск – Великие Луки», маршруты которых увязан с маршрутом петербургского поезда.

С 30 мая поезд будет отправляться от Ладожского вокзала Санкт-Петербурга в 22:34 и прибывать в Великие Луки в 07:32. Отправление ежедневно, кроме субботы.

Со станции Великие Луки состав будет отбывать ежедневно, кроме субботы, в 20:25. Прибытие в Санкт-Петербург на Ладожский вокзал - в 06:32 ежедневно, кроме воскресенья. Запуск обновленного маршрута состоится 28 мая.

Отмечается, что расписание поездов будет скорректировано на 12 июня. Поезд №677 отправится из Санкт-Петербурга в субботу, вместо воскресенья 13 июня.

Для пассажиров предусмотрено три вида вагонов: вагоны для сидения, плацкартные и купейные, в том числе вагон со специализированным купе для маломобильных пассажиров.

Приобрести билеты или узнать более подробную информацию можно всех железнодорожных кассах, в мобильном приложении «РЖД Пассажирам», а также на официальном сайте ОАО «РЖД».

  Подпишись на нас в соцсетях

Другие новости:

В Пскове автомобиль сбил ребенка на велосипеде
Путеводитель «Россия начинается здесь» выпустили в Псковской области
Арбитражный суд отменил скандальную закупку мебели для детской музыкальной школы Пскова
Псковичей приглашают на онлайн-кинофестиваль
Фотовыставку «Лица героев» и памятник жертвам фашистов повредили вандалы в Пскове
Члены Совета Федерации дали высокую оценку заводу «Титан-Полимер» в Пскове
Псковская область принимает участие в разработке поправок в Градостроительный кодекс РФ
Найденные в Пскове останки переданы на экспертизу
По предварительным данным, найденные в Пскове кости являются останками человека

Комментарии

Авторизация
No comments
Полярный экспресс

Транспорт / Автопарк
14 января 15:54

Полярный экспресс

5 советов автолюбителям, как пережить морозы
Зелененький он был

Транспорт / Автопарк
28 сентября 17:54

Зелененький он был

Небывалая партия автобусов поступит в регион до конца года
ОСАГО без техосмотра во время карантина

Транспорт / Автопарк
16 июня 13:27

ОСАГО без техосмотра во время карантина

Как оформить электронный полис ОСАГО без диагностической карты и техосмотра онлайн?