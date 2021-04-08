Поезд «Санкт-Петербург – Великие Луки» меняет вокзал отправления и прибытия, сообщили «Псковской правде» в пресс-службе Октябрьской железной дороги. С конца мая состав будет отправляться не с Витебского вокзала, а с Ладожского.

Изменение связано с организацией движения беспересадочных вагонов «Мурманск – Псков» и «Мурманск – Великие Луки», маршруты которых увязан с маршрутом петербургского поезда.

С 30 мая поезд будет отправляться от Ладожского вокзала Санкт-Петербурга в 22:34 и прибывать в Великие Луки в 07:32. Отправление ежедневно, кроме субботы.

Со станции Великие Луки состав будет отбывать ежедневно, кроме субботы, в 20:25. Прибытие в Санкт-Петербург на Ладожский вокзал - в 06:32 ежедневно, кроме воскресенья. Запуск обновленного маршрута состоится 28 мая.

Отмечается, что расписание поездов будет скорректировано на 12 июня. Поезд №677 отправится из Санкт-Петербурга в субботу, вместо воскресенья 13 июня.

Для пассажиров предусмотрено три вида вагонов: вагоны для сидения, плацкартные и купейные, в том числе вагон со специализированным купе для маломобильных пассажиров.

Приобрести билеты или узнать более подробную информацию можно всех железнодорожных кассах, в мобильном приложении «РЖД Пассажирам», а также на официальном сайте ОАО «РЖД».