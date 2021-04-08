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Транспорт

Псковичи смогут доехать до Мурманска на поезде без пересадок

8 апреля 2021 года, 12:17

На летний период – с 28 мая по 15 сентября – вводятся вагоны беспересадочного сообщения по маршрутам Мурманск – Великие Луки, Мурманск – Псков. Об этом «Псковской правде» сообщили в пресс-службе Октябрьской железной дороги.

Так, плацкартный вагон «Псков – Мурманск» отправляется от псковского вокзала 28 мая в 19:30. Прибытие в Мурманск планируется на 11:30. Обратно поезд отбывает 30 мая в 19:50, прибытие в Псков - в 8:05.

Плацкартный вагон «Мурманск – Великие Луки» начнет курсировать с 30 мая. Поезд отправляется из Мурманска в 19:50, прибывает в Великие Луки в 07:32. Обратно рейс из Великих Лук будет 1 июня в 20:25, прибытие в Мурманск - в 11:30.

Билеты на поезд и актуальное расписание движения можно узнать во всех железнодорожных кассах, в мобильном приложении «РЖД Пассажирам» или на официальном сайте ОАО «РЖД».

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