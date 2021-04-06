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Общество

Организаторы концерта Niletto и Клавы Коки намерены доказать, что требования Роспотребнадзора выполнили

6 апреля 2021 года, 15:25

Юлия Тарасова, которая занималась организацией концерта Клавы Коки и Niletto в Пскове, намерена доказать, что на мероприятии были выполнены все требования Роспотребнадзора. Об этом сообщает телеканал «Звезда».

«Мы будем доказывать свою позицию. Мы сделали все правильно. Мы всеми силами старались. На входе стояли санитайзеры, были маски. Рассадка была правильно вся сделана. У нас на руках все согласование с Роспотребнадзором. Мы ничего не нарушили. Теперь надо доказать, что мы все выполнили», - сказала организатор концерта.

Как ранее уточнил главный санитарный врач Псковской области Александр Нестерук, мероприятие, которое состоялось в Ледовом дворце Пскова 3 апреля, действительно было согласовано с Роспотребнадзором. Однако, требования ведомства не были соблюдены. В частности, есть все основания полагать, что число зрителей превышало разрешенное. Кроме того, зрители находились на танцполе, а его не должно было быть.

После массового концерта в Псковской области начались служебные проверки в комитетах по спорту и  по культуре. Кроме того, губернатор Псковской области Михаил Ведерников поручил проверить руководителя юрлица, введении которого находится Ледовый дворец в Пскове. На время служебной проверки последний отстранен от исполнения обязанностей.

Организаторам концерта грозит штраф до 500 тыс. рублей.

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