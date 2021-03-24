Девять специалистов привлечено на работу Псковский областной онкодиспансер в 2020 году

Девять специалистов привлечено на работу Псковский областной клинический онкологический диспансер в 2020 году. Как сообщили «Псковской правде» в пресс-службе администрации региона, итоги работы медучреждения в 2020 году и перспективы развития онкологической службы в регионе обсудил губернатор Псковской области Михаил Ведерников с руководителем онкодиспансера Александром Юровым.

По словам главврача, обновлена материально-техническая база учреждения в Пскове и параллельно такая работа ведется и в Великих Луках. В прошлом году там введена в эксплуатацию лапароскопическая стойка, развивается хирургическое направление, оказываются различные виды терапии.

Ведется методическая работа с районами. Специалисты онкодиспансера совершают порядка 5 выездов в районы в месяц. За каждым медучреждением закреплен куратор.

Что касается кадрового обеспечения, то за 2020 год привлечено девять специалистов, в том числе из Санкт-Петербурга, Великого Новгорода. Работа по приглашению специалистов на работу продолжается, также проводится и обучение врачей.

Продолжается расширение перечня хирургических вмешательств. В 2020 году значительно увеличилось количество лапароскопических операций: в 2019 году общее число составило порядка 20, в 2020 — около 100. В четыре раза увеличилось количество телемедицинских консультаций с курирующим центром — НИИ онкологии имени Н. Н. Петрова. Этому способствовало и приобретение сканера для лабораторной службы. Кроме того, за год была перевыполнена квота по оказанию высокотехнологичной медицинской помощи.

Александр Юров рассказал о планах по ремонту переданной от РЖД пристройки к зданию онкодиспансера, а также закупке компьютерного томографа, который откроет новые возможности для диагностики. Стороны обсудили и перспективы разработки региональной программы по борьбе с онкологическими заболеваниями.

Михаил Ведерников высоко оценил организацию работы в областном онкологическом диспансере. «За достаточно короткий промежуток времени вы показали хорошие результаты. Учреждение по направлению деятельности достаточно серьезное, но с порога чувствуется, что здесь хорошая, светлая, профессиональная атмосфера. Дорогого стоит и отсутствие дефицита кадров. Нужно этот опыт перенимать, транслировать в другие медицинские учреждения. Люди приезжают с других регионов, это говорит, что у нас хорошие условия, они удовлетворяют пожелания специалистов», — заметил губернатор.