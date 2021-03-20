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Общество

К осени планируется привить от коронавируса 60% населения Псковской области

20 марта 2021 года, 17:25

К осени от планируется привить от коронавируса 60% населения Псковской области, сообщил губернатор Псковской области Михаил Ведерников в еженедельном видео-обращении к жителям региона.

По его словам, предстоит большая работа по проведению массовой вакцинации. «Цель – привить 60% взрослого населения без учёта переболевших. Сейчас у нас порядка 9% от плана. Достичь необходимого показателя мы должны к осени – такой срок на прошлой неделе озвучил председатель правительства Михаил Владимирович Мишустин», - сказал Михаил Ведерников.

Глава региона отметил, что в Псковской области вакцинация идёт достаточно уверенными темпами: 22 тысячи псковичей сделали первую прививку, и почти 14 тысяч прошли вакцинацию полностью. «Сейчас запасы вакцины практически полностью использованы во многих регионах, в том числе и у нас. Но уже в скором времени мы планируем принять следующую поставку. Поэтому, записывайтесь, чтобы попасть в лист ожидания», - отметил он.

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