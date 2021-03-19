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Общество

Реконструкция Ольгинского моста в Пскове может начаться уже в 2022 году

19 марта 2021 года, 13:14

Реконструкция Ольгинского моста в Пскове может начаться уже в 2022 году, заявил глава администрации города Александр Братчиков в эфире проекта ПАИ-live 19 марта.

Он отметил, что работа над проектно-сметной документацией по реконструкции моста будет закончена в ближайшее время. Сейчас проект находится на этапе согласования, в том числе и с комитетом по охране объектов культурного наследия Псковской области.

Реконструкция Ольгинского моста в Пскове может начаться уже в 2022 году

Фото Псковского агентства информации

«В этом году мы получим положительное заключение экспертизы, будет сосчитана стоимость в рамках проектных работ, и будем подавать заявку на следующий год. С Борисом Елкиным тоже это обсуждали, губернатор эту идею поддерживает, потому что все прекрасно понимают, что Ольгинский мост сам по себе был не слишком удачно построен», - сказал Братчиков и добавил, что необходимость реконструировать этот мост появилась давно. 

Есть два варианта реконструкции: сделать мост арочным или оставить прежний вид. «Арки – вроде, красиво, но они будут закрывать вид на Кремль, на Троицкий собор», - подчеркнул Александр Братчиков.

В любом случае, согласно проекту мост расширится: и проезжая часть, и тротуары станут шире. За счет этого появится возможность сделать велосипедную дорожку, рассказал глава администрации города.

«Важно, чтобы можно было переехать через мосты – как раз Ольгинский мост будет для этого предназначен. Важно, чтобы живя на Завеличье, можно было сесть на велосипед и доехать до работы и с работы в центр. С учетом парковок, нормальных переходов через проезжую часть. Сейчас мы это все обсуждаем, и, думаю, в ближайшее время представим концепцию», - заключил Александр Братчиков.

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